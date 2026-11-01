Conseleite aponta queda no preço do leite e alerta para desafios do setor

Os dados consideram os primeiros 20 dias de outubro e seguem os novos parâmetros de cálculo do Conseleite, atualizados com informações referentes a 2025. A projeção acompanha a tendência de estabilidade do mercado lácteo observada desde maio, embora indique uma nova redução no valor de referência.

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O levantamento também apresentou o resultado consolidado de setembro. Naquele mês, o preço de referência fechou em R$ 2,3964, uma queda de 0,93% em comparação com agosto, quando o valor registrado foi de R$ 2,4189.

Entre as preocupações para os próximos meses está a possibilidade de aumento da inflação e os impactos de mudanças tributárias sobre a cadeia produtiva do leite.

Segundo o vice-coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, também existe preocupação com o encerramento do Programa Mais Leite Saudável, previsto para ocorrer com o início da vigência da Nova Reforma Tributária, em janeiro de 2027.

Palharini destaca que o programa contribui diretamente para a melhoria dos processos produtivos no campo e para a competitividade do leite brasileiro diante dos produtos importados. Na avaliação dele, o fim da iniciativa poderá favorecer o crescimento das importações, em um cenário no qual as compras brasileiras de produtos lácteos do exterior já registraram recorde em outubro de 2026.