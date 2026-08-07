Conselho de Assistência esclarece questionamentos quanto a problemas no CadÚnico em Alegrete

As questões de promoção são urgentes e necessárias, argumenta o vereador, pois dizem respeito a direitos sociais de extrema necessidade a centenas de famílias em Alegrete.

No relato exposto, o vereador revelou que o setor do Cadastro Único conta com seis servidores e dois estagiários no atendimento à população. Entre as principais dificuldades identificadas, o vereador apontou a insuficiência de recursos humanos e a frequente indisponibilidade de veículo e motorista para a realização das visitas domiciliares, atividade segundo ele, essencial para a atualização cadastral e para a manutenção dos benefícios sociais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Vagner Fan registrou, ainda, que dois servidores aprovados em concurso público passaram a integrar a equipe em 25 de maio passado, encontram-se em fase de capacitação. Em razão dessas limitações, beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família têm enfrentado bloqueios, suspensões e atrasos na concessão ou manutenção de. seus benefícios, decorrentes da desatualização cadastral. “Essa situação afeta, especialmente, famílias em situação de vulnerabilidade social, idosos e pessoas com deficiência”. Também foram relatados problemas na rede elétrica das instalações onde funciona o Cadastro Único, situação que representa risco à segurança de servidores e usuários, além de comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

Na sessão estiveram presentes a presidente do Conselho de Assistência Social, Giselda Thaddeu e conselheiros que integram este Conselho aqui em Alegrete e servidores da Secretaria. Ela esclareceu os dados do cadastro único que atualmente tem 11.383 famílias cadastradas; famílias em situação de pobreza no total de 3.144 em Alegrete; com baixa renda, um total de 2.915 famílias e com renda per capita mensal de meio salário mínimo, num total de 5.324 famílias no Município. Giselda observou que todas as informações e atendimentos estão à disposição dos vereadores na Secretaria, pois o trabalho é publico e transparente.

Quanto ao uso de veículo, questionado pelo vereador Eder Fioravante, Elizabeth Paulista que integra o Conselho, esclareceu que mais de 73% do uso do carro é voltado para questões relativas ao serviços da Promoção Social e fiscalização do Conselho e outros menos de 30% em viagens a serviço da Pasta, e que os relatórios também estão à disposição dos vereadores.