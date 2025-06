Na manhã da última sexta-feira (06), foi realizada mais uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito em Alegrete. O encontro ocorreu no Salão Azul do Centro Administrativo.

Todas as representatividades do conselho estiveram presentes. Os membros do Comutran tiveram três importantes pautas colocadas em votação. O primeira tema foi em relação ao estacionamento oblíquo na Venâncio Aires e Av. Freita Valle trecho compreendido entre a esquina das Lojas Becker e Correios.

Segundo estudo, a alteração visa duplicar o número de vagas de estacionamento e desobstruir o fluxo da General Neto, considerado um ponto nevrálgico do trânsito em horários de pico e foco de filas duplas. Após amplo debate a proposição foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

Outro tema bastante discutido foi sobre a retirada da proibição de estacionamento e parada da General Sampaio no trecho entre a Vasco Alves até a rua Marquês de Alegrete. Os conselheiros apontaram que na General Sampaio foi considerado o fluxo do transporte público coletivo e a manobrabilidade de um veículo desse porte. Após a proposta ser apresentada, foi questionado o espaçamento da via e que tal medidas traria um cenário inseguro e impactaria no trânsito consideravelmente.

Em regime de votação, a proposta foi reprovada por unanimidade pelos conselheiros optando por manter a proibição de parada e estacionamento.

O tema de maior complexidade foi em relação da mudança do fluxo da Ponte Borges de Medeiros. Na reunião, a mudança do fluxo da Alexandre Lisboa deixando o trecho da ponta dos Patinhos até a esquina da Blackout em sentido único (Zona Leste – Centro). Mudança da via em frente do Clube Sete de Setembro escoando o trânsito para a Eurípides. E por fim, a mudança do fluxo da Eurípides Brasil Milano para sentido único para Zona Leste em frente aos banheiros públicos dos Patinhos.

As alterações foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros, apenas solicitando um estudo para melhor ponto da parada de ônibus. Outro alteração que já está aprovada é a troca para sentido único da Rua Tiradentes, com o trânsito vindo em direção a Alexandre Lisboa.

A reportagem contatou o secretário de segurança pública, cidadania e mobilidade pública Uillian Rodolfo Almeida, que assegurou que as mudanças entram na fase do período para divulgação a partir de julho, com fase de testes e posteriormente a implementação.