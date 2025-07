Conselho do Povo de Terreiro realiza ação de cuidado com espaços e consciência ambiental

Em Alegrete, o Conselho do Povo de Terreiro está realizando uma ação de cuidado com espaços sagrados e promovendo diálogo sobre consciência ambiental e religiosa

Nos dias 16 e 17 de julho, integrantes do Conselho do Povo de Terreiro de Alegrete se mobilizaram em uma ação coletiva de limpeza no cruzeiro da cidade (trevo do município), um espaço de referência espiritual para muitas casas de culto de matriz africana.

A iniciativa partiu após uma indignação com o descarte inadequado de materiais ritualísticos e resíduos diversos em local sagrado, o que motivou uma resposta imediata dos conselheiros e apoiadores da comunidade.

A atividade contou com a participação voluntária de representantes de diferentes terreiros, que demonstraram profundo respeito pelo meio ambiente e pelos fundamentos tradicionais, reafirmando que práticas religiosas devem caminhar lado a lado com a preservação dos espaços públicos e naturais.

Além da limpeza, o grupo reforçou a importância do diálogo interno entre os membros do Conselho e das casas, evitando julgamentos e promovendo a escuta mútua e o acolhimento das diferentes formas de expressão religiosa.

A partir das reflexões levantadas, surgiu a proposta de elaboração de uma cartilha educativa sobre os deveres e limites de atuação do Conselho, aliada à realização de palestras e encontros formativos abertos à comunidade. Entre os temas sugeridos para os próximos debates estão:

Consciência ecológica nos ritos de matriz africana;

Saúde e bem-estar do povo de terreiro;

Inclusão da população LGBTQIAPN+ nos espaços sagrados;

Valorização das lideranças tradicionais e da liberdade religiosa;

Direitos e deveres na atuação do Conselho frente à legislação municipal e federal.

O Conselho reforça que sua missão é promover o fortalecimento dos cultos tradicionais, defender a liberdade religiosa e criar pontes entre as comunidades de fé e o poder público — sem jamais interferir na autonomia das casas e fundamentos de cada tradição.

A união, o respeito e o comprometimento demonstrados nos últimos dias são a verdadeira força que move o Conselho do Povo de Terreiro de Alegrete. Ações como essa são exemplo de fé aliada à responsabilidade, e mostram que é possível preservar os preceitos ancestrais enquanto se constrói um futuro mais consciente e coletivo.

Os conselheiros antecipam que em breve haverá a Conferência do Povo de Terreiro. Todas as casas, irmãos de fés e apreciadores culturais serão convidados.