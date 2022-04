Conselho Tutelar dedica atenção à vacinação contra a Covid e volta às aulas

Um órgão que tem importante trabalho no Município, diuturnamente, é o Conselho Tutelar que atende em sua sede na Rua Demétrio Ribeiro, Centro.

Nesta semana passada, o PAT entrevistou a Presidente do Conselho Márcia Rocha. Além de todas as visitas e orientações que seguem um roteiro diário, o trabalho também tem uma grande demanda em relação a denúncias, assim como, os atendimentos realizados em ocorrências policiais.

De acordo com os conselheiros, nestes primeiros meses de 2022, a maior demanda até o presente momento, está relacionada a informações e orientações sobre a volta às aulas e a vacinação contra a Covid-19.

Conselheira Márcia, ressaltou que a incidência de casos de maus-tratos, diminuiu consideravelmente, em relação ao mesmo período do ano passado, onde muitas crianças estavam em casa devido à pandemia, cerca de 40%. “Com a retração da pandemia, os casos de gravidez na adolescência também diminuíram e os índices de abusos nos últimos três meses estão estáveis”- destacou a presidente.

Os conselheiros acrescentam que a orientação do conselho é que os responsáveis tenham o maior cuidado possível quando precisarem deixar seus filhos aos cuidados de alguém. Por mais que as pessoas possam parecer amigas e responsáveis, a maior incidência de abusos acontece dentro dos lares com pessoas próximas, muitos são irmãos, avós, tios, amigos, padrastos, pais e vizinhos.

Com o retorno das aulas presenciais, o trabalho nas escolas tem se intensificado, pois estão surgindo alguns conflitos entre os alunos que estavam desacostumados à convivência diária e, para evitar a evasão, o conselho está orientando as famílias sobre a importância do retorno, com todos os cuidados e cumprimento dos protocolos de segurança.