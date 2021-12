Conselho Tutelar vai receber um novo veículo

O Fiat Siena foi adquirido pelo Ministério da Cidadania no valor de 5o mil reais para o novo veículo do Conselho Tutelar de Alegrete. A indicação foi de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta ( PDT) no valor de 120 mil, sendo que no caso do Conselho inclui um carro e Kit um de equipamentos ( computadores), mas como não houve o cadastro do Kit, de acordo com a assessoria do Deputado, os outros 70 mil voltaram para o Ministério.

O veículo Siena foi entregue, simbolicamente, em frente à concessionária Fiat de Alegrete, pelo Deputado à Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti esta semana. Acompanharam o ato, o Vice- prefeito, Jesse Trindade- vereadores Moisés Fontoura, Eder Fioravante e Firmina Soares.

O outro carro que vinha sendo utilizado pelos conselheiros estragou e está na oficina para conserto, informou Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti.

A entrega oficial será dia 11 de novembro, porque o veículo ainda está na concessionária para que seja encaminhada a documentação necessária.