Construção e serviços puxam saldo positivo do Caged no mês de novembro em Alegrete

Os dados foram divulgados na última quinta-feira. O saldo é o resultado entre 393 admissões e 370 desligamentos no décimo primeiro mês do ano. No acumulado do ano, até novembro, o saldo é positivo em 270.

Num comparativo com o mesmo mês de 2022, o desempenho de novembro de 2023 foi menor. No ano passado, o município teve saldo positivo de 180, com 480 admissões e 300 desligamentos.

O melhor resultado veio do setor de serviços, que teve o saldo positivo de 43. Foram feitos 112 contratos com carteira de trabalho assinado e extintos 71. O ramo de construção criou 13 postos, 24 admissões e 11 desligamentos.

Com desempenho negativo, o setor de comércio que mais demitiu do que contratou em outubro. Foram 129 admissões e 172 desligamentos (-43). A agropecuária teve bom desempenho, das 78 contratações, houve a extinção de 32 contratos de trabalho formal no mês passado.

No Rio Grande do Sul, o mês de novembro foi positivo em 2.561 vagas. Esse dado é muito importante, ressaltando que a parte assalariada do RS cresce mês após mês. Já o Brasil empregou 11.072 novas pessoas nos demais segmentos da sociedade.