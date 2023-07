Cônsul alegretense vai à Bahia e volta invicto com o tricolor gaúcho

O presidente consular do Grêmio na Fronteira-Oeste, Adão Ramos, foi convidado pela alta cúpula do tricolor gaúcho a fazer-se presente com a delegação gremista nos dois jogos contra o Bahia.

O presidente do clube gaúcho Alberto Guerra, convidou o cônsul a fazer parte da Operação Bahia, o intuito era que estivessem presente no ambiente do clube nesses dias, pessoas que tivessem o DNA gremista e fossem representativas perante a torcida do imortal tricolor.

Adãozinho, como é carinhosamente conhecido, foi aos dois jogos do Grêmio no Estádio Arena Fonte Nova, onde o tricolor venceu pelo Campeonato brasileiro e empatou pela Copa do Brasil no jogo de ida.

Em contato com Adão Ramos, ele relatou que, é muito gratificante ser reconhecido pelo presidente de um clube tão grande como o Grêmio. Durante sua hospedagem na cidade baiana, o cônsul encontrou diversos conhecidos além de pessoas representativas no meio da comunicação e do futebol.

Fotos: reprodução