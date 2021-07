Consulado do Grêmio entrega doações à Secretaria de Promoção Social

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O consulado gremista de Alegrete, através do seu Cônsul Adão Ramos e do Cônsul adjunto Tiago Severo da Torcida Alma Tricolor, realizou a entrega dos agasalhos realizados através da Campanha do Agasalho 2021, realizada na cidade.

Campanha do agasalho

As doações foram entregues à Secretária De Assistência Social, Iara Caferatti. Conforme informações do Consulado, ao todo, foram arrecadados mais de 400 peças que vão auxiliar a minimizar o frio de muitas famílias em Alegrete. A campanha foi realizada dentro de todas as normas exigidas em razão da pandemia.