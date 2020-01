Consulado do Grêmio promoveu a maior Festa Tricolor de todos os tempos em Alegrete

O dia 19 de janeiro de 2020 foi marcante para a torcida gremista diante do espetáculo que foi a 2ª Edição da Festa Tricolor no Município.

Cerca de 800 pessoas lotaram as dependências do CTG Farroupilha. Também houve a escolha das Musas e dos Mosqueteiros.

O evento organizado pelo Cônsul local, Adão Ramos contou com a colaboração de empresas e pessoas que emprestaram apoio para a realização da grande confraternização tricolor em Alegrete. O ônibus com as taças acompanhado do Mosqueteiro, Banda da Geral do Grêmio, Campeão Mundial, o goleiro Mazaropi e o campeão da Copa do Brasil, João Antônio se fizeram presentes.

Este ano, além da novidade do Mosqueteiro, também, foram escolhidos dois candidatos de cada categoria. O cônsul, Adão Ramos, explicou que a agenda é muito intensa durante o ano e, para que os representantes estejam sempre presentes optaram pela escolha duplicada.

Fabiana Kaufmann é a sucessora de Lilian Welter e tem como vice Sarah Dorneles. Elas foram escolhidas por uma comissão julgadora que contou com 13 integrantes. As oito candidatas fizeram bonito e a beleza distinta deixou a decisão equilibrada.

Já o Mosqueiro eleito foi Álvaro Rodrigues e tem como vice, Matteus Amaral. Entre os homens a disputa foi entre cinco candidatos que, da mesma forma encantaram com suas performances.

Com o CTG lotado, houve muita descontração, a banda da geral, assim como as bandas de outros núcleos fizeram uma linda apresentação. Em todos os momentos houve muita tietagem entre as celebridades da noite. O jantar também contou com a presença de autoridades, diretores, cônsules da região, entre outros convidados e gremistas.

A atração final ficou por conta dos Mateadores. A apresentação ficou a cargo do advogado e radialista Paulo Vaucher Bandeira.

Fotos: Miguel Ferrari

Flaviane Antolini Favero