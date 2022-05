Consulado do Inter promove jantar com presença de Guiñazu e convidados

Um dos ídolos do Inter nas duas últimas décadas, o ex-volante Pablo Horácio Guiñazu, de 43 anos, estará no jantar que acontece a partir das 20h30min, no restaurante do Clube Caixeiral.

Jantar Consulado Inter

“El Cholo”, como era conhecido foi campeão da Libertadores em 2010. Além de Guiñazu, o evento também vai contar com a presença de Pepe Joe e Kako.

Os ingressos comercializados, são limitados. O valor é de 40 reais e podem ser adquiridos direto com o Cônsul, Vilmar Freitas ou Vice – Júlio Chaiben 55 999741568.

Guiñzu

O argentino, conhecido pelo apelido “El Cholo”, vestiu a camisa colorada entre 2007 e 2012. Além do título da Libertadores de 2010, o atleta foi tetracampeão gaúcho (2008, 2009, 2011 e 2012), da Copa Sul-Americana de 2008 e da Recopa Sul-Americana de 2011.