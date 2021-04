Consulado do Inter se mobiliza para auxiliar famílias do circo

Compartilhe















Consulado do Internacional realiza mais uma campanha solidária. O Cônsul Vilmar Freitas foi ao circo e conversou com argentino Sérgio Dela Torre, que emocionado agradeceu por mais essa iniciativa. Sem ter renda desde o início da pandemia e ter as atividades muito limitadas, apenas com venda de alguns produtos, eles precisam pagar o IPVA dos veículos. Desta forma, surgiu a campanha que vai sortear, no próximo sábado(1º), um Ar Split de 9.000 BTUs, através da rádio Nativa FM, no Programa Show de Bandas do Hilario Dolina.

Essa ação é do Consulado do internacional, através do Cônsul, Vilmar Freitas, Grupo Colorados do Bem e demais apoiadores. Alguns artistas como João Luiz Correia, a consulesa cultural, Deise Nunes e Peppe Joe da banda Ataque Colorado, também demonstraram o apoio à campanha que visa, mais uma vez, auxiliar à família circense que está em Alegrete desde o início da pandemia.

O sorteio da rifa que está sendo vendida através do Cônsul e demais integrantes, será através da loteria federal e a divulgação do ganhador será na rádio Nativa FM, no Programa Show de Bandas.

Neste sábado, terá um ponto de venda em frente à rádio, na Rua Dos Andradas, 606. Além de integrantes do Circo Fox que estarão alegrando a todos que passarem ou que colaborarem com a iniciativa do Consulado.

Conforme Vilmar Freitas, uma camiseta Oficial do Inter, também será sorteada entre os compradores das cartelas. O valor de 10 reais dá o direito a dois números para concorrer aos prêmios.

Quem desejar colaborar deve procurar por Vilmar Freitas (Cônsul) através do telefone 55 99946 – 5349. “Sempre que realizamos campanhas contamos com auxílio de grandes parceiros, acredito que desta vez, não será diferente”- acrescenta Vilmar.