Consulta, exame, Pix, cartão ou dinheiro: afinal, o que pode ser cobrado do paciente?

O Alegrete Tudo recebeu questionamentos de consumidores de Alegrete a respeito das condições de pagamento cobradas por consultas e procedimentos médicos particulares. A principal dúvida apresentada pelos leitores não está relacionada ao valor dos honorários médicos em si, mas à forma como o pagamento é exigido e informado ao paciente.

Entre os relatos encaminhados à reportagem estão situações em que o consumidor teria sido informado de que o pagamento deveria ser realizado exclusivamente em dinheiro, sem a possibilidade de utilizar Pix, cartão de débito ou crédito. Também foram relatados casos em que outras formas de pagamento são disponibilizadas, mas com valores diferentes daqueles cobrados quando o pagamento é feito em dinheiro.

Os questionamentos também envolvem uma dúvida considerada fundamental pelos consumidores: quando existem diferentes valores conforme a forma de pagamento, o paciente deve ser informado antecipadamente sobre essas condições, antes da realização da consulta ou procedimento?

Diante das manifestações, a reportagem procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e o Procon para esclarecer o que estabelecem as normas que regulamentam a atividade médica e as relações de consumo.

A reportagem não pretende questionar os honorários definidos pelos médicos, avaliar se determinado preço é alto ou baixo, tampouco fazer qualquer crítica à atuação dos profissionais ou dos estabelecimentos de saúde. O objetivo é exclusivamente esclarecer uma dúvida que chegou ao Alegrete Tudo e que envolve, principalmente, as condições de pagamento oferecidas ao consumidor.

A questão central está na combinação de dois aspectos que precisam ser conciliados: o direito do profissional de estabelecer seus honorários e definir suas condições comerciais e o direito do consumidor de receber informações claras, completas e antecipadas sobre aquilo que está contratando e sobre quanto efetivamente terá de pagar.

A dúvida ganha especial relevância quando o consumidor se depara com situações em que o dinheiro em espécie é apresentado como única forma de pagamento, quando outras modalidades não são aceitas ou quando a utilização de Pix, cartão de débito ou crédito resulta em preço diferente.

Para o paciente, saber antecipadamente não apenas o valor da consulta ou procedimento, mas também quais formas de pagamento são aceitas e se existe diferença de preço entre elas, pode ser determinante para decidir onde realizar o atendimento e como irá efetuar o pagamento.

Médico pode estabelecer seus honorários e definir formas de pagamento

Segundo os esclarecimentos prestados pelo Cremers, o Código de Ética Médica assegura ao médico o direito de estabelecer seus honorários de forma justa e digna. Também não existe uma regra geral que obrigue médicos, clínicas ou consultórios particulares a disponibilizar todas as modalidades de pagamento existentes.

Assim, o profissional ou estabelecimento pode definir as formas de pagamento que serão aceitas, como dinheiro, Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, dentro das normas aplicáveis à atividade.

Isso significa que um consultório pode estabelecer, por exemplo, que determinado serviço seja pago somente em dinheiro, desde que essa seja uma condição previamente informada ao consumidor.

Da mesma forma, a existência de diferentes condições conforme a modalidade de pagamento não é, por si só, suficiente para caracterizar uma irregularidade. O ponto fundamental está na informação prestada ao consumidor antes da contratação.

De acordo com o Cremers, as condições estabelecidas para o pagamento devem ser apresentadas previamente ao paciente de maneira clara, inclusive quando houver diferença de valores conforme a modalidade escolhida.

Caso o consumidor entenda que não recebeu as informações adequadas ou que houve alguma irregularidade, poderá apresentar denúncia ao Conselho, relatando os fatos e encaminhando os documentos disponíveis para que a situação seja analisada dentro das atribuições do órgão.

A principal dúvida: dinheiro, Pix ou cartão podem ter preços diferentes?

Uma das principais questões apresentadas pelos consumidores de Alegrete está justamente na possibilidade de cobrança de valores diferentes conforme a forma de pagamento.

A Lei Federal nº 13.455/2017 permite a diferenciação de preços de bens e serviços de acordo com o prazo ou o instrumento de pagamento utilizado. Portanto, a existência de preços diferentes para dinheiro, Pix, cartão de débito ou cartão de crédito não significa, por si só, que esteja ocorrendo uma irregularidade.

O ponto fundamental é a forma como essa condição é apresentada ao consumidor.

O Procon esclarece que a diferenciação de preços conforme o instrumento de pagamento pode ser admitida pela legislação, mas ressalta a necessidade de que o consumidor receba informações claras e adequadas sobre o serviço contratado, incluindo o preço e as condições de pagamento.

Na prática, o paciente precisa saber antecipadamente quanto pagará e se o valor será diferente dependendo da modalidade escolhida.

Essa informação ganha ainda mais importância quando a diferença de preço é significativa.

Se, por exemplo, o consumidor recebe uma informação de determinado valor para a consulta e posteriormente descobre que aquele preço somente se aplica ao pagamento em dinheiro, enquanto o Pix ou o cartão representam uma cobrança maior, a condição deveria ter sido conhecida antes da realização do atendimento.

E quando o dinheiro em espécie é a única opção?

Outra situação que motivou os questionamentos recebidos pelo Alegrete Tudo envolve estabelecimentos que, segundo relatos de consumidores, exigem pagamento exclusivamente em dinheiro em espécie.

A dúvida apresentada é se o consumidor pode ser obrigado a utilizar somente essa modalidade ou se o estabelecimento teria que oferecer alternativas como Pix, cartão de débito ou crédito.

Segundo o entendimento apresentado pelo Procon, não existe uma obrigação geral que determine que todos os prestadores de serviços devam aceitar todas as modalidades de pagamento existentes. A definição das formas aceitas pode fazer parte das condições comerciais estabelecidas pelo estabelecimento.

Portanto, um consultório pode estabelecer que aceita somente determinada modalidade de pagamento, desde que essa condição seja informada adequadamente ao consumidor.

O aspecto fundamental, novamente, é a informação prévia.

Se o estabelecimento aceita somente dinheiro em espécie, essa condição deve ser conhecida pelo paciente antes da realização do atendimento. Dessa maneira, o consumidor pode se organizar financeiramente ou, se considerar necessário, procurar outro profissional que ofereça condições diferentes.

A situação é diferente daquela em que o paciente realiza a consulta acreditando que poderá pagar por uma determinada modalidade e somente depois do atendimento descobre que o estabelecimento exige dinheiro em espécie ou que outras formas de pagamento terão um custo adicional.

Quando outras formas de pagamento são aceitas, mas custam mais

Também chegaram à reportagem relatos sobre situações em que o estabelecimento aceita outras formas de pagamento, mas apresenta valores diferentes conforme a modalidade escolhida.

É importante destacar que a legislação admite a diferenciação de preços conforme o instrumento de pagamento. Assim, o simples fato de um serviço ter um preço para pagamento em dinheiro e outro para cartão, por exemplo, não significa automaticamente que exista uma irregularidade.

O consumidor, entretanto, precisa ter conhecimento dessa diferença antes de contratar o serviço.

A informação não deve surgir somente no momento em que o paciente chega ao caixa, depois de já ter realizado a consulta ou o procedimento.

É justamente nesse ponto que os questionamentos recebidos pelo Alegrete Tudo se concentram: não apenas na existência de diferentes preços, mas principalmente em saber se o consumidor foi informado previamente de que havia diferenças e quais eram exatamente os valores aplicáveis a cada modalidade.

Quando o valor muda no momento do pagamento

Uma situação hipotética ajuda a compreender a questão.

Um paciente agenda uma consulta e recebe a informação de que determinado valor será cobrado. Comparece ao consultório, realiza o atendimento e, somente ao chegar ao momento do pagamento, descobre que aquele preço era válido apenas para dinheiro em espécie e que, utilizando Pix ou cartão, terá de pagar uma quantia maior.

É nesse tipo de situação que o dever de informação ganha importância.

Antes de realizar a consulta, o consumidor ainda possui liberdade para escolher a forma de pagamento, levar o dinheiro necessário ou até mesmo procurar outro profissional caso as condições não sejam adequadas à sua realidade.

Depois que o serviço foi prestado, essa possibilidade de escolha é significativamente reduzida.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, incluindo as condições relacionadas ao preço. Por isso, conforme o entendimento apresentado pelo Procon, eventual diferença de valor deve ser informada antes da contratação.

Isso não significa que toda diferença identificada no momento do pagamento caracterize automaticamente uma infração. Cada situação precisa ser analisada de acordo com as circunstâncias concretas e, especialmente, com aquilo que foi efetivamente informado ao consumidor antes da contratação.

Descontos e diferenças de preço precisam estar claros

A diferenciação de preços pode ocorrer de diversas formas.

Um profissional pode estabelecer determinado valor para uma consulta e oferecer uma condição diferenciada para pagamento em dinheiro, por exemplo, ou estabelecer preços distintos conforme a modalidade utilizada.

O aspecto central para o consumidor é conhecer previamente o preço que será aplicado.

Também é importante diferenciar uma condição comercial anunciada previamente de uma alteração apresentada somente no momento do pagamento.

Se o consumidor é informado desde o início de que uma consulta custa determinado valor para pagamento em dinheiro e outro valor para cartão, ele tem condições de decidir qual modalidade utilizar ou até mesmo se deseja contratar o serviço.

Se, por outro lado, somente depois da consulta descobre que o valor anteriormente informado estava condicionado ao pagamento em espécie, a situação passa a envolver diretamente a questão do dever de informação.

O que o consumidor pode fazer diante de uma cobrança diferente

Quando o consumidor entende que o valor cobrado não corresponde ao que havia sido informado anteriormente, é recomendável preservar os registros relacionados à contratação.

Mensagens trocadas pelo WhatsApp, informações fornecidas no agendamento, anúncios, tabelas de preços, comprovantes, recibos e outros documentos podem ajudar a demonstrar quais condições foram apresentadas antes da realização do atendimento.

Esses registros não significam, por si só, que tenha ocorrido uma irregularidade, mas podem contribuir para esclarecer o que foi efetivamente informado e combinado entre as partes.

Em situações nas quais o consumidor considere que seus direitos foram desrespeitados, poderá buscar orientação junto ao Procon. Quando a questão estiver relacionada especificamente à atuação profissional médica, também poderá encaminhar a situação ao Cremers, que fará a análise dentro de suas atribuições.

A Reforma Tributária e os serviços de saúde

A discussão sobre os preços dos serviços de saúde também deverá ganhar novos elementos nos próximos anos com a implantação da Reforma Tributária sobre o consumo.

A transição teve início em 2026 e avançará a partir de 2027, quando começa uma nova etapa da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), ao mesmo tempo em que ocorre a substituição de tributos atualmente existentes. A transição completa do novo sistema está prevista para ocorrer até 2033.

A legislação estabelece tratamento diferenciado para diversos serviços de saúde, com redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS para atividades enquadradas na lista prevista em lei, incluindo diferentes serviços médicos, clínicos, laboratoriais e de diagnóstico.

Essa previsão, entretanto, não significa que uma consulta médica ficará automaticamente 60% mais barata para o consumidor. O impacto efetivo dependerá da estrutura de cada empresa ou profissional, do regime tributário utilizado, da possibilidade de aproveitamento de créditos e de outros fatores que precisarão ser analisados individualmente.

Para médicos, clínicas, laboratórios e demais prestadores de serviços, a mudança deverá produzir efeitos nas áreas contábil, fiscal, administrativa e tecnológica. Para o consumidor, os reflexos poderão aparecer na formação dos preços, mas não é possível afirmar antecipadamente qual será o impacto final sobre cada consulta, exame ou procedimento.

Informação prévia é o ponto central

As dúvidas que chegaram ao Alegrete Tudo não representam necessariamente um conflito entre médicos e consumidores e tampouco significam que a cobrança de determinado valor ou a escolha de uma forma específica de pagamento seja irregular.

Também não cabe à reportagem avaliar se os honorários praticados por determinado profissional são altos ou baixos, pois a definição dos valores envolve custos, formação profissional, estrutura, especialização e diversas outras circunstâncias próprias de cada serviço.

A questão central é mais objetiva: o consumidor recebeu, antes de contratar o serviço, as informações necessárias para saber quanto pagaria, quais formas de pagamento estavam disponíveis e se existia diferença de preço entre elas?

O médico tem o direito de estabelecer seus honorários e o estabelecimento pode definir as modalidades de pagamento que disponibiliza, observadas as normas aplicáveis. Ao mesmo tempo, o consumidor tem o direito de conhecer previamente o preço e as condições da contratação.

Isso inclui situações em que o pagamento em dinheiro em espécie apresenta um valor e outras modalidades, como Pix ou cartão, apresentam valores diferentes.

Para quem pretende realizar uma consulta ou procedimento particular, algumas perguntas simples podem evitar dúvidas posteriores: qual é o valor total do serviço? Quais formas de pagamento são aceitas? O estabelecimento exige pagamento em dinheiro? É possível pagar por Pix ou cartão? Existe diferença de preço entre as modalidades? O valor informado no agendamento será o mesmo cobrado no momento do pagamento?

Essas informações podem ser solicitadas no primeiro contato com o consultório, por telefone, presencialmente ou por mensagem.

Para o consumidor, significam maior segurança na hora de contratar. Para médicos, clínicas e demais estabelecimentos, a clareza das condições também pode contribuir para evitar questionamentos e conflitos.

Em uma relação que envolve saúde, confiança e, muitas vezes, uma situação de necessidade, a informação exerce papel fundamental. O esclarecimento prévio das condições de pagamento não questiona o direito do profissional de definir seus honorários. Ao contrário, contribui para que paciente e prestador de serviço saibam exatamente quais são as condições estabelecidas antes que o atendimento seja realizado.