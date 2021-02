Consultório CariSaúde já está funcionando na Santa Casa com preços de consultas acessíveis

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O Hospital de Santa Casa de Caridade de Alegrete através da sua diretoria e responsáveis pelo Projeto, informam a comunidade que o consultório do CariSaúde já encontra-se em funcionamento com preços de consultas, acessíveis.

Com uma unidade do Hospital destinada à pacientes do CariSaúde, será possível oferecer um serviço de qualidade, agilidade, acolhimento além de médicos clínicos e especializados.

Os agendamentos são realizados diretamente no Hospital através do telefone 3426 – 2888.

E, para aqueles que ainda não possuem o Cartão CariSaúde, aproveite, conheça os planos e categorias e faça já o seu.

Médicos Clínicos e Especialistas:

Dr. Júlio Paim Rigol – Ortopedia e Cirurgia do Quadril;

Dr. Jocelmo Jaques de Jaques – Clínica Geral;

Dr. Dion Lenon Fioravante Almeida – Clínica Geral;

Dra. Maria Del Carmem Cornejo La Torre – Clínica Geral;

Dra. Renata Carlesso dos Santos – Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva Alta e Medicina Interna;

Dra. Laura Luzardo Bertoldo – Ginecologista/ Obstetra.

Um novo CariSaúde, para te atender ainda melhor!

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova