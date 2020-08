Consumidora é lesada por erro de aferição em balança de supermercado

Compartilhe









3 Shares

É um absurdo, disse uma profissional liberal ao fazer um relato chocante. Ela foi a um supermercado na área central e constatou que, a tara da balança estava alterada ao perceber que o valor de duas cabeças de alho estavam muito acima do que normalmente paga, A consumidora disse que ao sair do estabelecimento comercial, comentou com o esposo sobre o valor das compras, pois percebeu que estava um pouco acima. Ao conferir a nota, identificou o erro nos valores dos legumes e frutas.

A profissional liberal retornou até o caixa e comentou com a funcionária, que, para seu espanto, em momento algum teria dito que não sabia sobre o erro.

“Eu contestei os valores e comprovei que a tara da balança estava errada, isso é possível, qualquer consumidor pode fazer, mas a maioria, na correria do dia a dia não faz. Foi então que eles devolveram cerca de 60 reais, do total das minhas compras. Esse valor para mim, poderia não fazer muita diferença, mas tem muitas pessoas que estão com o dinheirinho contado, ainda mais em um período de pandemia onde o que mais se consome é o alimento. Foi grande minha indignação, por esse motivo fiquei muito brava com a possibilidade de ser lesada, mais ainda porque muitas pessoas também tinham sido, pois o supermercado já estava fechando. Fiquei pensando quantos clientes passaram por ali durante o dia”- completou.

A consumidora ressaltou que não quer prejudicar ninguém, por esse motivo, não iria informar o nome do supermercado, pois a funcionária que estava no caixa também é uma trabalhadora e, talvez, não dependa dela essa aferição, mas a intenção é deixar um alerta aos consumidores que tenham atenção às notas dos supermercados. Não somente neste caso, mas talvez muitos erros aconteçam em vários e as pessoas são prejudicadas sem perceberem a falba. Ela também questionou de quem seria a responsabilidade dessa uma fiscalização periódica. Neste caso, a reportagem entrou em contato com o Procon de Alegrete e foi informada que o consumidor deve fazer a denúncia ao órgão que aciona o INMETRO, responsável pela aferição de balanças nos supermercados.

“Fiquei um bom tempo pensado se iria fazer esse alerta, mas minha consciência não ficaria tranquila se eu não falasse dessa experiência negativa, pois esse é o período que mais devemos pensar no próximo, principalmente ao se tratar de alimentos. Quase todas as pessoas que vão ao supermercado passam pelo horti ou frutas” – completou.