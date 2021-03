Consumo de alimentação por viandas aumentou mais de 30%, em Alegrete, na pandemia

Compartilhe















Com a continuidade da pandemia, além de todos os cuidados que as pessoas passaram a ter para evitar se contaminar com o vírus, um hábito que cresceu aqui em Alegrete são as famílias que comem de viandas.

O aumento é de 30% a 40%, no aumento de pessoas que, na pandemia, passaram a pegar viandas. A avaliação é do pessoal que trabalha no setor. E esse crescimento pode ser devido ao medo que as pessoas passaram a ter de sair de casa, ir a restaurantes e outros locais onde possam se deparar com muitas pessoas.

Guilherme Abbi que trabalha no ramo de alimentos, confirma esse aumento e diz que mesmo com a elevação do valor dos alimentos, as pessoas que trabalham fora preferem as viandas.

Outro que viu o seu trabalho aumentar foi Enzo da Silveira da empresa Capri. Hoje, ele entrega 150 viandas, por almoço, e informa que a tendência é que fique só com este segmento, já que muitos outros estão querendo.

Quem não pega no próprio local que contratou o serviço, tem a sua vianda entregue em casa. Os valores variam conforme o número de dias e as pessoas que vão se alimentar.