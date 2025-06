Conta de luz segue com cobrança extra em julho

Share on Email

A conta de luz seguirá mais cara para os consumidores brasileiros. Na última sexta-feira (27), a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que o país permanecerá com o acionamento da bandeira vermelha tarifária, no patamar 1, no mês de julho.

Isso significa que – assim como ocorreu em junho – as contas de energia elétrica continuarão recebendo uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. O motivo para a manutenção deste adicional segue sendo o cenário de continuidade das afluências abaixo da média em todo o país – que reduz a geração de energia nas hidrelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, destaca a ANEEL.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Na conta de luz, as cores das bandeiras vigentes durante o mês indicam:

Verde: sem custo adicional;

sem custo adicional; Amarela: custo extra moderado;

custo extra moderado; Vermelha (patamares 1 e 2): maior custo adicional, refletindo o uso de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

O objetivo do modelo é alertar sobre os custos reais da geração de energia. Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 em junho, a ANEEL busca reforçar a importância do uso consciente da energia elétrica e atenção aos hábitos de consumo durante o período seco, que segundo a agência iniciou entre os mês de abril e maio.