Conta de luz segue com cobrança extra em setembro

Atenção, consumidores: a conta de luz vai ficar mais cara em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (29) que a bandeira tarifária permanecerá no patamar vermelho 2, adicionando R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

O motivo é simples: as chuvas continuam abaixo da média histórica, reduzindo a geração das hidrelétricas, principal fonte de energia do país. Para garantir o abastecimento, o sistema depende das termelétricas, que custam mais caro e elevam a conta de energia.

Nos últimos meses, a Aneel já vinha aumentando a cobrança extra: em julho e agosto, o patamar vermelho 2 estava ativo; em junho, a bandeira vermelha 1 acrescentava R$ 4,46 a cada 100 kWh; e em maio, vigorou a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,88. De janeiro a abril, a energia era tarifada na bandeira verde, sem custo adicional.

O efeito da manutenção do patamar mais alto é direto no bolso das famílias e empresas, além de pressionar a inflação.