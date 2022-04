Contabilistas alinham processo de certificação eletrônica

Share on Email

Os contabilistas de Alegrete estiveram reunidos, neste dia 18, no Centro Empresarial de Alegrete.

A reunião tratou sobre a certificação eletrônica com objetivo, conforme o Delegado do Conselho Regional de Contabilidade do RS, José Luis Pinheiro, de alinhar o processo que já é utilizado pelos contabilistas de Alegrete.

Todas as empresas devem ter essa certificação que passa pela Nota Fiscal Eletrônica que veio para facilitar todo esse processo e deixar as notas de papel no passado.

Quem for vender, por exemplo, arroz ou gado e outros produtos para fora do Estado e outros produtos deve ter a certificação. A reunião ajustou procedimentos à plataforma Safeweb que emite os certicados via Centro Empresarial.

Alegrete tem mais 200 contabilistas e cerca de 56 escritórios que realizam este trabalho aqui no Município.