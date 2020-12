Contagem comprova que mais de 1.200 ciclistas cruzam a rótula “Fernandão” a cada 12 horas

Compartilhe















Integrantes do Grupo Trilha e Aventura e alguns colaboradores sob coordenação de Gabriela Binatti, realizaram no dia 7 de outubro de 2020, a quarta contagem de ciclistas do Alegrete, utilizando a metodologia da Transporte Ativo.

A contagem aconteceu num dia ensolarado com clima ameno e temperaturas variando entre 13 e 23 oC. O que permitiu a equipe executar 12 horas de contagem previstas, das 7h às 19h sem imprevistos climáticos.

Vale ressaltar que esta contagem aconteceu durante a pandemia da COVID-19, quando algumas atividades como universidades e escolas estão com suas atividades suspensas, possivelmente reduzindo o fluxo de ciclistas na região.

Local da Contagem

Nesta quarta contagem o local da ação foi escolhido considerando a previsão de infraestrutura a ser implementada na Avenida Tiarajú (ainda sem prazo para sua execução) a partir do ponto de contagem sentido bairro. A realização de contagens nos permite conhecer e entender melhor o fluxo de bicicletas na cidade.

O objetivo é, além de gerar dados que possam servir de referência para futuros projetos e intervenções urbanísticas no local, obter dados anteriores a implantação da infraestrutura prevista para no futuro poder realizar nova contagem que permita observar o impacto da mesma.

A “Rótula Fernandão”, é um importante ponto de convergência para os moradores da Zona Leste da Cidade que precisam se deslocar sentido Centro e Região da UNIPAMPA onde estão localizados, além da Universidade Federal do Pampa, importantes prédios como Fórum e OAB.

Próximo ao ponto de contagem, está localizado também o Centro Social Urbano, Unidade Básica de Saúde de referência para o moradores da região.

Além disso alguns bairros localizados na Zona Leste da cidade, vem recebendo significativos investimentos em infraestrutura e apresentando crescimento populacional devido a oferta de novos serviços na região que é umas das principais áreas de expansão urbana da cidade.

Conforme foi possível verificar na contagem realizada, trata-se de um ponto com grande movimento de ciclistas apesar da falta de infraestrutura e sinalização para os usuários.

Observação metodológica

As referências utilizadas para determinar os sentidos foram os Bairros: Ulisses Guimarães no final da Av. Tiaraju; Capão do Angico, para quem dobra à esquerda vindo do centro na R. Gentil F. Carlesso; Bairro Santos Dumont para quem vai sentido Av. República Riograndense; e Ponte/Centro.

Para cada hora de contagem foi utilizada uma planilha, o que permitiu posteriormente determinar os fluxos e picos.

Resultados

Com uma concentração maior de ciclistas sentido Centro nas primeiras horas do dia (119 das 7h às 8h) e picos menores no início da tarde (das 14h às 15h) e final do dia (das 17 às 19h).

Os picos Sentido Bairros se concentram no horário próximo ao meio-dia e final de tarde (187 das 17 às 19h). Já para os fluxos entre bairros é um observado um pico apenas no final do dia (80 das 18 às 19h).

A análise dos resultados demonstrou que além do uso da bicicleta para deslocamentos casa-trabalho a bicicleta é também utilizada como meio de transporte pelos moradores da região. Foram contabilizados 1290 ciclistas em 12 horas, numa média de 107,5 ciclistas por hora.

Confira os números:

583 sentido Centro

507 sentido Bairros

200 entre Bairros

148 mulheres – 12%

1103 homens – 85%

39 crianças/adolescentes – 3%

1290 ciclistas em 12 horas

Média de 107,5 ciclistas por hora

12% mulheres

Fluxo de ciclistas por hora e sentido

SENTIDO CENTRO Horário Capão do Angico – Centro Santos Dumond – Centro Ulisses Guimarães – Centro 7-8h 7 14 98 8-9h 3 12 38 9-10h 3 7 27 10-11h 2 10 15 11-12h 3 4 14 12-13h 3 5 14 13-14h 2 11 36 14-15h 5 11 22 15-16h 2 8 12 16-17h 3 12 24 17-18h 4 18 51 18-19h 5 17 61 Total 42 129 412

SENTIDO BAIRROS Horário Centro – Capão do Angico Centro – Santos Dumond Centro – Ulisses Guimarães 7-8h 2 0 18 8-9h 0 1 17 9-10h 4 8 21 10-11h 1 3 21 11-12h 0 10 32 12-13h 1 13 36 13-14h 2 6 15 14-15h 3 12 14 15-16h 3 12 16 16-17h 5 12 32 17-18h 0 24 58 18-19h 26 24 55 Total 47 125 335

ENTRE BAIRROS Horário Capão do Angico – Santos Dumont Capão do Angico – Ulisses Guimarães Santos Dumond – Capão do Angico Santos Dumond – Ulisses Guimarães Ulisses Guimarães – Capão do Angico Ulisses Guimarães – Santos Dumond 7-8h 3 0 1 4 0 1 8-9h 0 0 0 3 0 1 9-10h 0 0 1 5 0 1 10-11h 0 0 0 7 0 5 11-12h 5 0 1 1 0 2 12-13h 1 0 0 4 1 1 13-14h 0 0 1 10 1 3 14-15h 0 2 0 4 1 7 15-16h 3 0 3 2 2 3 16-17h 0 2 4 5 0 2 17-18h 2 2 0 9 0 4 18-19h 7 4 22 26 13 8 Total 21 10 33 80 18 38

Horário Sentido Centro Sentido Bairros Entre Bairros 7-8h 119 20 9 8-9h 53 18 4 9-10h 37 33 7 10-11h 27 25 12 11-12h 21 42 9 12-13h 22 50 7 13-14h 49 23 15 14-15h 38 29 14 15-16h 22 31 13 16-17h 39 49 13 17-18h 73 82 17 18-19h 83 105 80 Total 583 507 200

Algumas Considerações

Observou-se um aumento percentual significativo de mulheres utilizando a bicicleta em relação as contagens realizadas em outros pontos da cidade no ano de 2015. De 2 e 3,2% para 12% nesta contagem.

Acreditamos que a implantação da infraestrutura exclusiva para ciclistas irá impactar positivamente na utilização da bicicleta na região. Mas é importante ressaltar que para que ela seja adotada pelos ciclistas que circulam pelas redondezas, a infraestrutura deverá contemplar uma sinalização eficiente e bons acessos.

Curiosidades:

Próximo ao local da contagem foi observado um intenso movimento de crianças e jovens de bicicleta que se deslocavam para a Pista de Eventos, local em frente ao ponto de contagem que é muito utilizado para o lazer.

Além disso, muitos dos ciclistas que pedalam pela Avenida Tiaraju entre rótula Fernandão e a entrada do Parque Dr. Lauro Dornelles, também utilizam a pista de eventos como passagem, evitando assim ter que pedalar entre os carros.

Júlio Cesar Santos Fonte: Relatório elaborado por Gabriela Binatti – Mestranda em Engenharia de Transportes pela COPPE/UFRJ Fotos: PAT