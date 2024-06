Contagem regressiva para o inverno que deverá ter frentes frias intensas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No entanto, essa condição não é suficiente para aqueles que gostam do frio intenso e já contam os dias para a chegada do inverno.

Quando o soar de um sino representa esperança e vida

Em 2024, a estação mais gelada do ano começará na tarde de 21 de junho, daqui 13 dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na data, conhecida como solstício de inverno, será também o dia mais curto do ano.

RS lidera emissão da nova RG atualizada

O fenômeno ocorre por causa da posição da Terra em relação ao Sol, que impede uma distribuição uniforme dos raios solares nos dois hemisférios. Esse período marca o início do inverno no Hemisfério Sul e do verão no Hemisfério Norte.

E essa estação, adorada por muitos vai durar até o final de setembro. Em 22 de setembro, às 9h44min, o inverno se despede para dar lugar à primavera. Segundo informações do site Climatempo, o inverno deste ano será marcado por frentes frias mais intensas, provocadas pelo resfriamento do oceano Pacífico equatorial, em razão do fenômeno climático La Niña.

Um levantamento recente feito pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) afirma que há probabilidade de 65% de o fenômeno retornar até agosto deste ano. Se essa previsão se concretizar, o inverno de 2024 e parte da primavera terão períodos mais frios e secos, principalmente no Sul do país, e por chuvas no Norte e Nordeste.

O término do El Niño não indica o fim dos extremos climáticos que caracterizaram os últimos meses. Há chances para que os meses de agosto e setembro sejam marcados por episódios de chuvas intensas, ventos fortes, geadas e até mesmo neve, informou o site Metsul.