Container é alvo de incêndio em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O container foi completamente consumido pelo fogo, sem detalhes disponíveis sobre as causas do incidente, até o momento. No entanto, câmeras de videomonitoramento nas proximidades podem fornecer informações adicionais sobre o ocorrido.

Família de menino com risco de perda da visão recebe uma boa notícia

É importante notar que os containers já foram alvo de várias ações de vandalismo desde sua instalação. A Prefeitura tem feito repetidos apelos para evitar tais comportamentos destrutivos, pois danos ao patrimônio público afetam toda a comunidade. É importante ressaltar que danificar patrimônio público é considerado crime de acordo com o Código Penal, passível de pena que pode incluir até seis meses de prisão, além de multa.