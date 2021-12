Containers são atacados em rua do Centro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E não é difícil ver locais públicos depredados, porque as pessoas não sabem de onde vem o dinheiro para manter tudo o que uma cidade oferece aos seu moradores.

E se deparar com uma cenas destas, no início da manhã do dia 16, em que containers da coleta seletiva da Rua Luis de Freitas estão destruídos é preocupante.

Cantora que tinha complexo da voz grave encanta multidões do mundo gospel

Container no Centro

O fato foi flagrado por pessoas que passaram bem cedinho pelo local. Containers como estes estão em várias ruas da cidade e servem para coleta seletiva, em que a pessoa pode colocar em um seu lixo seco e outro o lixo orgânico.

Homem, autor de homicídio no ano passado, é preso em flagrante por tráfico de drogas

A Secretária de Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi lamenta mais este ocorrido, porque este trabalho vem mudando a realidade de Alegrete com a coleta seletiva e os cuidados que todos devem manter com o meio ambiente.