Contêiner da coleta seletiva de lixo é propositalmente incendiado

Segue o vandalismo ao patrimônio público. No final da tarde de terça-feira(1°), um contêiner da coleta seletiva foi totalmente destruído após, um homem que foi identificado por populares, colocar fogo no lixo.

Segundo testemunhas, o lixo estava todo revirado e, o indivíduo que é conhecido por ser usuário de bebida alcoólica, teria colocado fogo de forma proposital. Os Bombeiros foram acionados e realizaram a extinção das chamas, porém, o contêiner que estava próximo à Estação Rodoviária ficou totalmente destruído.

Essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Várias vezes foram registrados outros casos de vandalismo não somente em contêineres, mas em placas, praças e banheiros públicos. No caso da identificação do autor ele pode responder processo para ressarcimento do bem público. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços da união, estado ou município é considerado crime contra o patrimônio público.

A Prefeitura de Alegrete há tempos solicita que a população seja parceira no cuidado com os contentores, pois são bens públicos que foram adquiridos para melhoria da coleta de resíduos no município e implantação da Coleta Seletiva, tornando a cidade mais limpa e com melhor qualidade de vida, além do recurso público que está sendo investido.