Contêiner incendiado na Coronel Cabrita: prefeitura apura causas e responsabilização

O sinistro foi identificado pelas equipes responsáveis pelo serviço de coleta, que acionaram imediatamente o setor competente.

A causa do incêndio ainda está sendo apurada. Caso seja constatado ato criminoso, a administração municipal informou que todas as medidas legais cabíveis serão adotadas. Em nota, foi reforçado que a destruição de patrimônio público é crime previsto em lei e prejudica toda a população que depende do serviço de coleta.

Além disso, o alerta foi estendido à comunidade quanto ao descarte de cinzas de lareiras e fogões a lenha, que devem estar completamente frias antes de serem colocadas nos contentores, para evitar riscos de incêndios.

A prefeitura pede a colaboração da população com denúncias ou informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.