Contêineres da limpeza pública continuam sendo alvo de vandalismo na cidade

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM), tem ampliado cada vez mais a coleta de resíduos a partir da instalação de contêineres de resíduos orgânicos e recicláveis na área central e agora na zona leste e na avenida Liberdade. O novo sistema tem demonstrado muita eficiência, já que os resíduos não estão mais expostos a céu aberto, exalando mau cheiro, e também não são levados pela chuva.

No entanto, os contêineres não estão salvos da depredação, do vandalismo e do mau uso. Nos últimos meses, muitos deles foram quebrados ou estragados. E as consequências destes atos refletem no descarte irregular dos resíduos.

De acordo com a Secretária da SEMMAM, Gabriella Segabinazi “estamos fazendo o que é necessário para o bom funcionamento e conservação das políticas ambientais do Município. É importante que a comunidade auxilie a Prefeitura no cuidado e na limpeza nos informando sobre as ações contra o meio ambiente”, enfatiza.

O contêiner é um patrimônio público, adquirido pela administração pública e pensado para ser um local de depósito de materiais e resíduos instalados em pontos estratégicos da cidade. “O conserto e manutenção dependem de recursos públicos, que podem ser investidos de outra forma e a utilizaçã correta mantém a cidade limpa e mais bonita”, afirma.