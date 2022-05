Continua mobilização pelo não fechamento da Vara do Trabalho de Alegrete

O processo de tramitação de extinção da Vara do Trabalho de Alegrete continua em andamento.

Aqui, a mobilização também continua, de acordo com a advogada Nara Leite. No último dia 9, uma comitiva de Alegrete integrada pelos advogados: Nilton Souza, Sivens Carvalho, Valdir Vaz de Freitas, Leonardo Souza, Nara Leite e a juíza Dra Fabiana Gallon esteve em Manoel Viana convidando autoridades daquele município para uma audiência aqui em Alegrete.

Tribunal do Júri absolve homem acusado de tentar matar segurança no Bairro Restinga

E neste dia 19 haverá uma audiência aqui em Alegrete, na sede da OAB local, com a presença do presidente do TRT Francisco Rossal de Araújo.

Nessa reunião estará presente o presidente do TRT, Dr Francisco Rossal de Araújo, que anda em todas as cidades onde as varas estão na lista para serem extintas.

Novo administrador quer manter o bom nível de gestão no Presídio de Alegrete

A Dra Nara Leite acredita que a Vara não vai fechar, porque se ficássemos calados, talvez um canetaço a extinguisse, ponderou a advogada .

As varas que estão na relação para fechamento no Rio Grande do Sul são de Alegrete, Arroio Grande, Encantado, Lagoa Vermelha, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago e São Gabriel. Em alguns casos, como Santa Vitória do Palmar, a jurisdição mais próxima para ingressar com ação trabalhista ficará a 240 quilômetros da cidade.

Vara do Trabalho de Alegrete

Em 2009, já houve movimento para retirar a Vara do Trabalho de Alegrete e a comunidade se mobilizou para mantê-la no Município. Agora, a notícia já mobiliza advogados e forças da comunidade pela manutenção da Vara do Trabalho no município.

O presidente do TRT, Francisco Rossal Araújo, disse que uma das alternativas seria o trabalho, on line, em que as de menor movimento processual, trabalhariam para as outras com garnde demanda.