Continuam doações de pessoas e empresas para compra do novo tomógrafo da Santa Casa

A campanha para aquisição do novo tomógrafo para a Santa Casa está em andamento.

Carlos Mello, da provedoria do hospital, diz que estão arrecadando valores de doações e destaca a ajuda da Cabanha São Fernando que, nos seus 100 anos, doou um lote de vacas prenhe em seu leilão, arrecadando 16.800,00 à campanha Juntos Pela Vida. Essas doações ajudam na viabilização de um novo Tomógrafo para a Santa Casa de Caridade.

As doações vêm de pessoas físicas e de empresas como a Inhanduí remates através de Rosemar Castro rendeu Rs 2.100,00, referente à doação da família Berriel , através de Delvio e José Berriel com a venda de ovinos.

Outra família que também fez doação na campanha para o novo tomógrafo foi à família Di Napoli, no dia do remate, o que totalizou R$ 6.000,00.

O deputado Federal Sanderson do PSL anunciou um tomógrafo via Ministério da Saúde.

Porém, acontece que o Hospital deve tributos federais e estaduais e, devido a isso, estão sem as negativas que possibilitam receber esse aparelho, em caso de realmente ser liberado, explica Melo.

A ultima informação, conforme Carlos Melo que veio do Deputado é de que o aparelho foi cadastrado junto ao Ministério da Saúde, mas sua liberação não tem data ou confirmação e, por isso continuam com a campanha- visto que atual tomógrafo apresenta problemas com frequência. -Não podemos ficar sem fazer exames, já que a demanda é grande e até ser liberado temos que buscar outros meios, considerou.

Se realmente o aparelho vir pelo Ministério vão ter que entrar com uma liminar para sua liberação, mas isso não tem nenhuma previsão até o momento, de acordo com a Provedoria da Santa Casa.

Até o momento, de acordo com Carlos Mello, foram doados 171 mil reais. O novo tomógrafo, já com a instalação, vai custar cerca de um milhão de reais.

Quem quiser doar pode fazer nas contas bancárias:

Caixa Econômica Federal Agência 430 Conta 9000460-3.

Banco do Brasil-Agência 0144-9 Conta 55842-7.

Banrisul- Agência 0110 Conta 0611448000-0.

Vera Soares Pedroso