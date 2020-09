Compartilhe









A RHF Talentos Alegrete é uma empresa que busca atender as necessidades dos seus clientes preservando a relação interpessoal e, nesta edição destaca a importância da contratação de um estagiário.

Acompanhe:

Ainda não tem o estagiário?

Realizamos o processo de Recrutamento e Seleção!

• Divulgação da vaga;

• Recrutamento;

• Seleção;

• Envio de currículos;

• Contratante escolhe o melhor candidato;

Atuamos como agente integrador:

Facilite seu dia a dia e terceirize a gestão de estagiários.

Realizamos:

• Elaboração de convênio com instituições de ensino;

• Elaboração e formalização do contrato e termos aditivos;

• Pagamento do seguro de vida obrigatório;

• Elaboração de recibos e cálculos dos períodos de férias e rescisão;

• Esclarecimento de dúvidas sobre a legislação vigente.

Gestão de Estagiários:

Contratar estagiários é um ótimo caminho para o sucesso da sua empresa, além de contribuir para o desenvolvimento dos profissionais em início de carreira…A RHF Talentos disponibiliza para as empresas a contratação de estagiários de acordo com as leis vigentes.

Realizamos a seleção de estudantes conforme o perfil solicitado, bem como, a administração do contrato do aluno junto a sua empresa e Instituição de Ensino. O nosso atendimento é personalizado conforme a demanda solicitada e fornecemos assessoria durante a vigência do estágio sobre aspectos técnicos e legais. Nossos estagiários permanecerão assegurados em nosso seguro de vida, como também, serão avaliados bimestralmente ou semestralmente enquanto perdurar o contrato.



Benefícios ao contratar um estagiário:

• Obter um profissional qualificado;

• Oportunidade de captar e formar o seu futuro talento;

• Redução de custos para sua empresa;

• Boa visibilidade perante mercado;

• A empresa paga somente a bolsa auxílio (salário mensal e férias proporcionais);

• O único benefício obrigatório é o vale transporte;

• Não há pagamento de encargos, como no regime CLT;

• Rescisão facilitada, com pagamento dos dias trabalhados e proporcional de férias.

Entre em contato conosco que nós vamos até sua empresa!

Site: https://www.rhf.com.br/elizabethguedes

Telefones: 55 3421-3758

E-mails: [email protected]

[email protected]

Whatsapp: 55 9 9998-8279

55 9 9106-2212