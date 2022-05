Contribuinte ainda pode declarar o Imposto de Renda e ajudar fundos assistenciais em Alegrete

Share on Email

Com a prorrogação para o pagamento do Imposto de Renda exercício de 2022 quem ainda não declarou imposto pode fazê-lo até o dia 31 de maio.

E tem mais, todo e qualquer contribuinte pode declarar parte de seu imposto devido para os fundos da criança e do adolescente ou Fundo de Idosos.

O contabilista, Carlos Bilheri, acha muito importante esta pratica. Ele só se preocupa com a burocracia para liberar este dinheiro e ajudar, efetivamente, as entidades. Informa que já tem um valor considerável segundo ele na conta do Conselho Municipal da Criança e Adolescente que ainda não foi liberado e não sabe por quê.