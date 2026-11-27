A pavimentação da Avenida Gentil Carlesso deu mais um passo importante nesta quinta-feira (26), com a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Alegrete e o Governo do Estado.O ato foi realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte e do deputado estadual Frederico Antunes.

O investimento total será de R$ 3,28 milhões, destinados à execução da obra por meio da terceira edição do programa Pavimenta. Desse montante, R$ 1,8 milhão será repassado pelo Governo do Estado, enquanto R$ 1,48 milhão corresponderá à contrapartida do município.

A articulação do deputado estadual Frederico Antunes junto ao Governo do Estado também foi importante para o encaminhamento da demanda, contribuindo para que uma antiga reivindicação da comunidade alegretense fosse contemplada pelo programa.

O projeto prevê a pavimentação de 786 metros da Avenida Gentil Carlesso, abrangendo uma área de 11.843,70 metros quadrados. A proposta foi elaborada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e já recebeu aprovação do Estado.

Alegrete possui um histórico de participação no programa Pavimenta. Na primeira edição, os recursos foram destinados à pavimentação, revitalização e duplicação da Avenida Caverá, no trecho entre o Obelisco e a BR-290, além da implantação da primeira ciclovia do município. Já na segunda edição, a Rua Eleodoro Prates Garcia foi contemplada.

Com a assinatura do convênio, o município avançará agora para a etapa de licitação. Após a conclusão dos procedimentos legais e a liberação dos recursos, será possível dar início aos trabalhos.

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A Administração Municipal também pretende dialogar com os moradores da região sobre a possibilidade de implantação de uma ciclofaixa, considerando as condições de mobilidade e segurança do local.

O novo convênio representa mais um avanço nos investimentos em infraestrutura urbana de Alegrete, reforçando a parceria entre a Administração Municipal e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e contribuindo para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida da população.