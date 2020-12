Convênio permitirá que 35 apenados prestem serviço na Prefeitura de Alegrete

Prefeitura e Estado celebram termo de cooperação para prestação de serviços por apenados dos regimes aberto e semiaberto.

No último dia 26 de novembro, foi assinado o Termo de Cooperação de FPE nº 1439/2019 entre a Prefeitura de Alegrete e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e da Superintendência dos Serviços Penitenciários, objetivando a utilização de mão de obra de pessoas em privação de liberdade.

O termo de cooperação terá vigência de 60 meses e prevê a disponibilização de até 35 apenados dos regimes aberto e semiaberto do Presídio Estadual de Alegrete, em jornada de trabalho de no máximo 8 horas diárias, para realização de atividades de limpeza pública, manutenção de asfalto e recalcamento, manutenção do Viveiro Municipal, preparo de substrato, plantio, irrigação, coleta de sementes, plantio de mudas em espaços públicos, corte de grama, manutenção dos prédios, limpeza de pátios, auxílio no carregamento de pneus e eletrônicos do ecoponto e auxílio na manutenção das Secretarias de Agricultura, Promoção e Desenvolvimento Social e Meio Ambiente.

Participaram do ato os secretários de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares e o administrador do Presídio Estadual de Alegrete, Cledir Luis Pies.

Dpcom