Convocação para Assembleia Geral Ordinária CTG Farroupilha

A Patroa em exercício do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – Mara Rejane Fantinel – no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 13 do Estatuto Social da Entidade, por meio deste, convoca os sócios para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 de janeiro de 2024, na sede social. A primeira chamada será às 19h, com a presença mínima de 1/3 dos associados aptos, e a segunda chamada ocorrerá às 19h30min, com qualquer número de sócios presentes, com a finalidade de:

Apreciar e deliberar sobre as contas da gestão; Apreciar os relatórios das atividades; Eleger a nova patronagem e conselho fiscal.

As chapas candidatas devem observar o disposto no Estatuto Social, devendo ser apresentadas em envelope lacrado na secretaria do CTG até o dia 08 de janeiro de 2024, às 12h.