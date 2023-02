Cooperativa de habitação retoma projetos de moradias em Alegrete

Clóvis Pontes, integrante da Cooperativa de Habitação -Copertence diz que a necessidade de habitação em Alegrete é bem expressiva.

Desde 2014 não conseguem avançar em projetos habitacionais para o Município, disse ele. Informa que cerca de 15 mil famílias tem necessidade de moradia na cidade. Explica que quando foi do setor fizeram um projeto para 1.250 casas na área do antigo aeroporto e na época a Prefeitura gastou, neste projeto, 10 mil e não deu em nada. Parte do espaço, diz Clóvis Pontes, foi destinado ao RPPS – serviço próprio de previdência do Município.

Ele salienta, que com o relançamento do Programa Minha Casa Minha Vida as cooperativas de habitação, no Estado, voltam a carga para buscar terrenos e espaços para futuros projetos. Disse ainda que o Município tem área e, mesmo sem ter, pode adquirir espaços para que possam fazer projetos.

Clóvis Pontes vai a Parobé ( RS) para ver um projeto em que aquele Município adquiriu área para construção de casas populares. – Temos que continuar lutando para que dentro do que é possísvel avançarmos nesta área, ja que agora o Projeto foi retomado, considera Pontes.

O secretário de infraestrutura, Mário Rivelino Soares disse que ainda não recebeu nada oficial no setor de habitação da Prefeitura, mas tão logo chegue certamente o município irá aderir ao Programa.

Imagem ilustração