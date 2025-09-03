Coordenação e entidades tradicionalistas ajustam programação dos Festejos Farroupilhas

Na noite de terça-feira (2), o Galpão da Oficina de Pátria, no CTG Farroupilha, recebeu a última reunião de alinhamento para os Festejos Farroupilhas 2025 em Alegrete. O encontro reuniu o coordenador dos festejos, Cléo Trindade, patrões de CTGs, integrantes de piquetes, o grupo de apoio e o prendado oficial.

Durante a reunião, Cléo enfatizou em diversas ocasiões que o sucesso do evento depende do esforço coletivo: “Cada um precisa fazer sua parte”, destacou. Entre os pontos discutidos estiveram a organização dos desfiles, a tradicional Audiência Crioula, e ações beneficentes como a campanha de doação de sangue — que já está em andamento e segue até o dia 18 de setembro.

Um dos assuntos centrais foi o acerto sobre a guarda da Chama Crioula, que terá início no dia 13 de setembro, na Praça Getúlio Vargas. Antes disso, no próximo dia 11, às 10h, no Marco das Três Divisas, ocorrerá a distribuição oficial da chama para a 4ª Região Tradicionalista.

A chegada da chama em Alegrete está prevista para o dia 13, às 8h na SHEIN, seguindo às 10h para a Praça Getúlio Vargas.

Outro destaque foi o concurso de vitrines, que terá avaliação da Secretaria de Cultura do Estado. As decorações deverão seguir o tema dos festejos deste ano: “Ondas curtas para longas histórias”.

A programação inclui ainda o seminário de peões e prendas, marcado para o dia 6 de setembro no CTG Farroupilha, já com 350 inscritos confirmados. No mesmo dia, às 14h, ocorre a Caminhada do Jovem Tradicionalista.

No dia 18, haverá a apresentação temática à noite e a tradicional Missa das Bênçãos, que neste ano será celebrada na zona leste, na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

A reunião também reforçou orientações sobre a conduta dos participantes ao longo de todos os dias dos festejos. Foram feitas observações sobre excessos ocorridos em anos anteriores, especialmente em relação ao consumo de bebida alcoólica. A organização reafirmou o compromisso com a preservação da tradição e com a segurança de todos.

O encontro contou com a presença do secretário da SEDETUR, Fernando Luca, representando o Executivo Municipal, e de Elci Cardoso Moraes, que representou o patrono dos Festejos Farroupilhas, Márcio Amaral, ausente por compromissos junto à SAPIRS, além da imprensa.

Confira os principais eventos confirmados:

05/09 – Dia do Jovem Tradicionalista – Seminário e caminhada no CTG Farroupilha – 8h

07/09 – 4ª Mateada – Praça Getúlio Vargas – 16h

• Concurso de Prendas e Peões mais bem pilchados a cavalo – 8h

• Cavalgada da Casa do Gaúcho – 11h

11/09 – Distribuição da Chama Crioula – Marco das Três Divisas – 10h

13/09 – Chegada da Chama Crioula – Praça Getúlio Vargas – 10h

14/09 – Desfile no Passo Novo – 10h

15/09 – Sessão Solene na Câmara de Vereadores – 18h

16/09 – Audiência Crioula no CTG Vaqueanos da Fronteira – 14h

17/09 – Cavalgada Amigos do Caverá – 11h

18/09 – Desfile da Conceição – 10h / Desfile Temático – 20h

19/09 – Missa Crioula – 19h

20/09 – Dia do Gaúcho – Grande Desfile Farroupilha – 9h / Encerramento e arriamento das bandeiras – 18h – Galpão da Praça Getúlio Vargas

27/09 – Desfile do Jacaquá – 10h

28/09 – Desfile do Mariano Pinto – 10h