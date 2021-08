Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A 10ª CRS está trabalhando muito, nos últimos dias, no Programa Assistir – programa de incentivos hospitalares do Governo do Estado.

Deixou Alegrete em busca de trabalho e hoje é dono de 4 lojas

De acordo com Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, serão 10 milhões de reais de inventivo aos sete hospitais da Região. Só para a Santa Casa de Alegrete serão 4 milhões de reais do Programa que é de responsabilidade das três esferas de gestão ( União, Estados e Municípios).

10ª CRS – Alegrete

O objetivo é distribuir recursos de forma equânime e transparente ao todos os hospitais vinculados ao SUS de maneira proporcional aos serviços entregues à população. Os serviços serão definidos considerando critérios prioritários, baseados em indicadores epidemiológico com o objetivo de qualificar e facilitar o acesso da população de forma descentralizada, regionalizada e resolutiva.

Heilli Temp informa que vão se reunir para definir quais os serviços que serão beneficiados aqui no Hospital de Alegrete e, também, nos outros da Região que integram a 10ª CRS com sede aqui no Município.