Coordenadorias regionais se reúnem em Alegrete para tratar do SUS Digital

O encontro, realizado no salão da UERGS, contou com a participação da Ageplan, órgão de planejamento do Governo do Estado, e teve como pauta principal a implantação do SUS Digital. O novo sistema deverá ser utilizado por todos os municípios gaúchos nos serviços de saúde que são interligados.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao todo, 44 secretários municipais de Saúde participaram da reunião em Alegrete para obter orientações sobre a implementação do sistema. De acordo com a coordenadora regional, Haracelli Fontoura, todos os profissionais envolvidos passarão por treinamentos específicos.

Haracelli destacou que a realização do encontro em Alegrete foi importante, já que, geralmente, as cidades da 10ª CRS precisam se deslocar até o centro do Estado para reuniões como essa. “Desta vez, a reunião da macro foi aqui”, afirmou.

Também estiveram presentes o diretor do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), Diego Espíndola, e a apoiadora do Cosems na região, Gabriela Bertolo, que acompanharam os trabalhos e orientações repassadas às duas coordenadorias regionais de saúde envolvidas.