Copa América só pelo SBT, que no sinal aberto não tem boa imagem em Alegrete

A Copa América que reúne seleções de futebol da América do Sul de 11 de junho a 13 de julho, neste ano de pandemia, será realizada no Brasil por determinação da CONMEBOL com a participação de 10 seleções.

Para assistir aos jogos de futebol pela televisão somente pela Rede SBT. Só que aqui em Alegrete o sinal desta rede de TV, no canal aberto, não é de boa qualidade e os telespectadores querem saber como vai ser para assistirem os jogos.

O técnico da SBT, em Porto Alegre, Gustavo Dias, explicou que em 2020 estavam previstas melhorias do sinal, mas devido a pandemia atrasou e agora está agendado para o segundo semestre deste ano. Ele disse que tem autorização da Anatel para operar com 12 watts, o que é baixo, se subirem saem da norma.

Isso vale para o canal aberto, porém explica, se a pessoa tem uma antena externa de VHS poderá ter um sinal melhor, já outro tipo de antena não terá muito o que melhorar no sinal, pondera.

Aqui em Alegrete, o técnico Ricardo Paim, é quem cuida da antena da SBT. Ele diz que realmente o transmissor tem 12 whatts e o sinal não é o que desejam, mas uma boa antena pode ajudar.

Vera Soares Pedroso