Copa dos Campeões dos Jogos da Solidariedade inicia neste domingo com 27 equipes

A bola volta rolar no próximo domingo (8), pelos Jogos da Solidariedade 2020. A Copa dos Campeões vai agitar o ginásio Oswaldo Aranha.

Na última quarta-feira (4), foi realizado o congresso técnico dos Jogos da Solidariedade 2020, na sede do Sesc Alegrete. A Copa dos Campeões vai reunir 27 equipes do Sub-7 ao Sub-13.

Conforme Roger Severo idealizador do certame, a copa terá participação mista de meninos e meninas nas equipes participantes. O presidente da AJS Fernando Azevedo do Nascimento decretou que atletas do sexo feminino estão autorizadas a disputar os jogos em suas respectivas categorias.

Numa promoção da Associação Jogos da Solidariedade, em sua 15ª edição, o pontapé inicial, será no domingo, às 14 horas, no Ginásio Oswaldo Aranha. O ingresso solidário, é um quilo de alimento não perecível.

Confira a rodada:

Confira as equipes participantes:

SUB 07

1 – SE Real de Alegrete

2 – Bola Brasil de Uruguaiana

3 – TP Futsal Bagé

4 – AABB Alegrete

5 – Eliseos Futsal Alegrete

SUB 09

1 – TP Futsal Bagé

2 – Ser Câmara Alegrete

3 – SE Real Alegrete

4 – AABB Alegrete

5 – Eliseos Futsal Alegrete

6 – Bola Brasil Uruguaiana SUB 11 CHAVE A

1 – SE Real “B” Alegrete

2 – Bola Brasil Uruguaiana

3 – TP Futsal Bagé

4 – Serceva Alegrete CHAVE B

5 – AABB Alegrete

6 – Eliseos Futsal Alegrete

7 – SE Real “A” Alegrete

8 – ASSAD Alegrete Sub 13 CHAVE A

1 – AEC Alegrete

2 – SE Real Alegrete

3 – Serceva Alegrete

4 – TP Futsal Bagé CHAVE B

5 – Real Tche Alegrete

6 – Eliseos Futsal Alegrete

7 – Ser Câmara Alegrete

8 – ASSAD Alegrete Júlio Cesar Santos Foto: AJS