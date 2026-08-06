Copa Fronteira vai movimentar o esporte em Alegrete e na região

A Copa Fronteira e o Campeonato Citadino de Futebol prometem movimentar o esporte regional com a participação de 35 equipes, distribuídas entre as Séries A, B e C. Atletas da cidade e outras da fronteira oeste serão os protagonistas nos campos de futebol.

6 de agosto de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Clóvis Gonçalves, diretor de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, informa que a Copa Fronteira ganha ainda mais importância neste ano após a confirmação de que a Copa RS não será realizada, o que segundo ele vai fortalecer o evento esportivo aqui em Alegrete.

A estreia da LAF (Liga Alegretense de Futebol) acontece no próximo domingo (09), às 15h30min, no Estádio Municipal Farroupilha, contra o 14 de Julho, de Santana do Livramento.

Ramud Maruf, presidente da LAF, informa que mulheres e crianças terão entrada gratuita. A Copa Fronteira também reúne equipes das cidades de Quaraí, Uruguaiana, Santa Margarida do Sul e Santana do Livramento, além da presença de olheiros acompanhando os atletas.

Nesta quinta-feira (06), às 10h, será realizada, no Salão Azul do Centro Administrativo, a apresentação oficial da equipe que representará Alegrete na Copa Fronteira este ano.

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E também acontece, nesta semana, o início o Citadino Futsal 2026, que vai contar com 9 equipes na Série A, 11 na Série B e 16 na Série C. A rodada de abertura três confrontos da Série B: Raça x Resenhista (19h45), Athletic x Boca Juniors Ibirapuitã (20h50) e Parceria MS Cecom x Arsenal (21h40). Na quarta-feira, a competição terá mais quatro partidas envolvendo equipes das Séries A e B.

A edição deste ano também contará com novas equipes femininas, reforçando a expectativa de grandes disputas e da participação da comunidade nas competições esportivas do município.

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