Copa Gaúcha abre em grande estilo a temporada de velocross

Os pilotos, que não pouparam elogios à pista, a descreveram como “muito top” e “um pistão de alta”. Localizada no Corredor dos Pinheiros, a cerca de 8 km do centro da cidade, a pista impressionou a todos com sua estrutura de qualidade.

Tratorista que perdeu emprego na pandemia descobriu um jeito muito mais criativo de ganhar a vida

O CT Velocross Alegrete é um local que dispõe de uma infraestrutura completa para a prática do velocross e está estrategicamente situado a aproximadamente 1.300 metros da BR-290. Essa competição marcou o primeiro grande evento do ano na cidade e é apenas o começo de uma temporada emocionante, que contemplará mais três competições até dezembro, todas realizadas em solo alegretense.

A organização do evento ficou a cargo da Team Jordan Racing Cia de Eventos, da cidade de Candelária, em parceria com o Centro de Treinamento local. Eles foram responsáveis por distribuir premiações em 11 categorias, abrangendo desde a infantil até a VX5 Nacional, incluindo baterias no feminino. A parceria entre essas duas entidades proporcionou uma competição de alto nível, com pilotos de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul.

Sempre tem jeito de fazer o bem; veja o exemplo dessa padaria da cidade

Entre os destaques da competição, o Portal Alegrete Tudo recebeu informações sobre dois talentosos alegretenses. O primeiro deles é o jovem Ronald Roos Mautone, com apenas 5 anos de idade. Ronald participou de mais uma corrida na pista CT Velocross. Dentre as diversas categorias disputadas, ele competiu na categoria de mini motos 50cc, juntamente com mais dois participantes, Arthur Picolo, da cidade de Santiago, e Rodrigo Fernandes, de Alegrete. Ronald, com um desempenho impressionante, conquistou mais um troféu de primeiro lugar, deixando Arthur em segundo e Rodrigo em terceiro. Vale ressaltar que Ronald disputa corridas desde os seus dois anos de idade, demonstrando um talento precoce e uma paixão pelo esporte.

A despedida a Geandre foi do jeito dele

Outro destaque é Victor da Silva Dutra, de 14 anos. Ele obteve ótimos resultados, conquistando o quarto lugar na categoria P4 Junior e o terceiro lugar na categoria P3 Intermediária Nacional. Sua mãe, orgulhosa, acrescenta que essa foi a primeira vez que Victor competiu com essa moto e que ele obteve excelentes resultados, competindo com adversários experientes e renomados.

A abertura da Copa Gaúcha de Velocross em Alegrete foi um verdadeiro sucesso, proporcionando uma emocionante competição para pilotos e espectadores. A cidade se mostrou um excelente palco para esse evento, e a organização impecável da Team Jordan Racing Cia de Eventos, em parceria com o Centro de Treinamento, garantiu uma experiência memorável para todos os envolvidos. Agora, é aguardar ansiosamente pelas próximas etapas da competição e torcer para que os talentosos pilotos alegretenses continuem brilhando