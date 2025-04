Copa Verão Cidade de Alegrete de Beach Soccer define seus campeões da temporada

A 3ª Capital Farroupilha conheceu os campeões da temporada 2025 de beach soccer. A modalidade que está em ascensão no município teve mais um capítulo nos dias 19 e 20.

A 1ª Copa Verão 2025 – Cidade de Alegrete de Beac Soccer, foi toda desenvolvida na quadra de areia na Avenida Tiaraju, entre a escola Lauro Dorneles e a Unipampa. “Parabéns e obrigado à todas equipes que participaram desta edição de encerramento da Temporada 2024/2025 de Beach Soccer”, destacou Sérgio Augusto de Lima de Freitas, o Bicudo, principal incentivador da modalidade e organizador do evento.

No Feminino Base, o Flamengo levou o título sobre a RG Futsal. Milena de Oliveira do rubronegro foi a goleadora com 11 gols. A goleira destaque também do Flamengo, Livia Martins. Pelo Sub-11, masculino, a gurizada do Atlético foi a grande campeã, com a RG Futsal 1 em 2º lugar. Yuri dos Santos foi o artilheiro com 4 gols, defendendo a camisa do Atlético, ao lado de Nicolas Pereira Correa da RG Futsal 1, também com 4 gols. O goleiro destaque ficou com o defensor do Atlético, Kauê Guedes Morteu.

No Sub-13, a RG Futsal 1 ficou com o título, e o Juventude com o vice. O goleador foi do time campeão, Bernardo Marques dos Santos, balançou a rede 7 vezes. Também da RG Futsal 1, o goleiro destaque Fernando Lopes Goulart.

Pelo Sub-15, o Juventude levantou o caneco e o Al Nasser 1 ficou com o vice. Carlos Ferreira do Juventude foi o goleador com 7 gols. Huerick Mendonça foi o goleiro destaque, atuando pelo Juventude. No Sub-17, campeão Raça e vice-campeão Juventude. Felipe Soares do Raça fez 11 gols e ficou com a artilharia. Pedro Romano também do Raça foi o goleiro destaque.

O campeão no Sub-20 foi o CAID Futsal, com o Raça em 2º. Murilo da Silva Gomes anotou 6 gols pelo CAID e levou a artilharia. Já Robson Gonçalves goleiro destaque pelo CAID.

A organização da competição destacou o apoio da prefeitura, através da secretaria de educação, esporte e lazer, secretaria de saúde, secretaria de infraestrutura, secretaria de segurança pública e mobilidade urbana e Brigada Militar. A arbitragem dos jogos esteve a cargo de Clécio Prates.

Fotos: Sérgio Augusto (Bicudo)