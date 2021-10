“Coração Cachorro”: conheça a história da música mais tocada no Brasil atualmente

Quando menos esperamos, uma nova canção é lançada e cai nas graças do povo. Nos dias de hoje, o principal medidor de sucessos no mundo é o Spotify – plataforma de streaming que está sediada em Estocolmo, na Suécia – e estar na primeira colocação na plataforma é uma conquista e tanto.

No momento, quem lidera o ranking das 50 mais tocadas do Brasil é o single Coração Cachorro, de Ávine e Matheus Fernandes. A canção foi escrita em Fortaleza por seis compositores: Daniel dos Versos, Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love. A música conta com um arranjo de forró pisadinha e toques de música eletrônica.

Quem escuta pela primeira vez “Coração Cachorro” consegue perceber que a melodia do refrão é a mesma da canção “Same mistake”, do cantor britânico James Blunt. Os autores admitem que o “Auuuuu” foi inspirado na música do britânico, que se popularizou, no forró do Calcinha Preta. Mas eles reiteram que é apenas uma citação e, não, um plágio.

A Sony, editora da música, diz o mesmo: “Não é uma versão da música de James Blunt, apenas uma citação. Dessa forma, não há crédito”. Ávine, um dos cantores da música, confirma que houve um contato com a equipe de Blunt e “tudo ficou acertado”.

O curioso é que antes de abocanhar o primeiro lugar nas paradas do Brasil, “Coração Cachorro” foi desacreditada. Daniel dos Versos, um dos compositores da música, comenta que ela sofreu muita chacota. Frases do tipo: “Você acha que o mercado vai consumir isso?”, “Vocês tão ficando doidos?”, “Auuuuu? Isso é loucura” eram constantemente emitidas.

Daniel declarou que, quando ouvia as críticas em relação ao “latido” do refrão, ele respondia: “É um coração que late de sofrimento”. E ele estava certo. O refrão em que os cantores imitam latidos, atualmente, faz um sucesso gigantesco no Brasil. Na sequência, disponibilizamos a música “Same mistake”, de James Blunt e as duas canções brasileiras que se basearam no sucesso do britânico: “Já me acostumei”, do Calcinha Preta; e o hit Coração Cachorro, de Ávine e Matheus Fernandes. Escute e veja a relação entre as canções.

