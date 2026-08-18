Coral de Vozes Negras – União Operária abre inscrições pelo projeto Raízes em Movimento

A música como memória, identidade, resistência e instrumento de valorização da história afro-brasileira. Com essa proposta, a Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação está com inscrições abertas para o Coral de Vozes Negras – União Operária, iniciativa que integra o projeto Raízes em Movimento, em Alegrete.

A ação busca promover a valorização da cultura afro-brasileira, por meio da música e da expressão artística, criando um espaço de convivência, pertencimento e fortalecimento da identidade cultural da comunidade.

O projeto Raízes em Movimento é realizado pela Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação, por meio de emenda impositiva do vereador Gilmar Martins. A iniciativa pretende desenvolver ações culturais voltadas ao fortalecimento das raízes, da participação comunitária e da preservação das memórias que fazem parte da história local.

Encontros serão realizados na União Operária

O Coral de Vozes Negras terá como sede o Clube União Operária, localizado na Rua Vinte de Setembro, nº 242, em Alegrete. Os encontros serão realizados semanalmente, com dia e horário a serem definidos.

A atividade é gratuita e aberta à comunidade. Durante os encontros, os participantes terão acesso a atividades de orientação vocal, ensaios, expressão artística e preparação para apresentações e audições.

Mais do que desenvolver a prática do canto, a proposta é reunir diferentes vozes, histórias e experiências, utilizando a música como ferramenta de expressão e valorização da cultura afro-brasileira.

Segundo os organizadores, o coral pretende contribuir para que memórias e tradições permaneçam vivas, ao mesmo tempo em que possibilita a construção de novos caminhos para a expressão cultural da comunidade.

As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto de 2026.

A iniciativa convida a comunidade a participar do projeto e integrar uma experiência que une música, cultura, história e pertencimento.

Serviço

O Quê: Coral de Vozes Negras – União Operária

Onde: Clube União Operária – Rua Vinte de Setembro, nº 242, Alegrete/RS

Quando: Encontros: semanais, com dia e horário a combinar

Quanto: Gratuito, com atividades: orientação vocal, ensaios, expressão artística e preparação para apresentações e audições com

inscrições até 24 de agosto de 2026.