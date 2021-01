Corda que prende balsa do Mariano Pinto, do lado de Alegrete, foi roubada

Compartilhe















Um fato que preocupa a Associação que administra a Balsa do Marino Pinto aconteceu neste final de ano.

Na última semana do ano de 2020, a corda que prende a Balsa do lado que fica para o município de Alegrete, foi roubada.

A corda é necessária já que a balsa com caminhões e outros veículos não pode ficar solta com risco de provocar acidentes.

Paulino Zacarias da Costa que integra a Associação de Município da Balsa do Mariano Pinto, diz que não sabe de outra vez que esta corda tenha sido roubada Ele diz que é grossa e não se encontra em Alegrete . São 50 metros do material que prendia o lado da Balsa a uma árvore para que fique segura ao transportar os veículos na travessia do Rio Ibicuí entre Itaqui e Alegrete.

O morador da região que ajuda nesse transporte espera que as Prefeituras que são beneficiadas com o transporte da Balsa ajudem, porque a corda não é barata e eles não têm recursos e só vão poder ficar por pouco tempo operando sem essa corda com muito cuidado para evitar acidentes.