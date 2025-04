Corinthians leva título dos 40tinhas do bairro Santo Antônio

Desta vez, foi a vez da categoria 40 anos que com quatro equipes, abrilhantou mais um dia de futebol num dos bairros de Alegrete.

Corinthians, Atlético, Centenário e JS foram as equipes que participaram do torneio. A competição foi disputada no formato todos contra todos e as quatro equipes automaticamente todos times de classificara para as semifinais.

Na grande final, a equipe do Corinthians decidiu o título contra a forte equipe do Centenário. No tempo normal, placar empatado 1 x 1. Nas penalidades, melhor para o alvinegro que venceu por 3 x 1 e se sagrou campeão da categoria 40 anos do bairro Santo Antônio.