Coronavírus: Alegrete se mantém na bandeira laranja

Mais uma semana de intenso trabalho das autoridades e dos profissionais de saúde de Alegrete na luta contra o coronavírus.

Até o momento foram confirmados 245 casos, sendo que 151 recuperados. De acordo com o último boletim são 84 casos ativos, sendo que 77 pessoas estão em isolamento, 7 hospitalizados e 10 óbitos.

A cidade que leva em conta, também, números da Região se mantém na bandeira laranja, porém os cuidados exigidos são os mesmos a toda à comunidade.

O novo lockdown determinado pelo Prefeito Márcio Amaral para ajudar conter a disseminação do vírus, com mercados e o restante do comércio aberto. Para não ter qualquer tipo de aglomeração em parques, praças

As equipes de fiscalização vão estar atentas circulando pela cidade para que todos obedecem às regras.