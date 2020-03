Coronavírus: Câmara vai realizar sessões fechada ao público e restringe visitação por 60 dias

A Câmara Municipal anunciou que sessões do plenário serão fechadas ao público a partir desta segunda-feira (16) para prevenir a circulação do vírus na cidade. O Legislativo manterá apenas expediente interno até um novo posicionamento sobre a situação do coronavírus no Brasil.

O presidente da Câmara vereador Moisés Fontoura (PDT), suspendeu por 60 dias, visitação na câmara de vereadores de Alegrete.

Nesta segunda-feira (16), acontece a primeira sessão a portas fechadas. Na pauta está prevista para ser votada projetos, do Executivo, repasses a APAE, créditos para secretarias de saúde e infraestrutura e aberturas de linhas de crédito para as duas secretarias.

A reportagem entrou em contato com o chefe de Legislativo que assegurou que a medida é em razão da prevenção do coronavírus.

Todas sessões solenes, espaços regimentais estão suspensas. No entanto, as sessões ordinárias serão realizadas apenas com a presença dos vereadores e um assessor. Fontoura explicou que tais medidas foram anunciadas em recomendações da secretária de saúde do estado em função do Covid-19. A imprensa terá livre acesso para transmissões e entrevistas.

Segundo o vereador, aqueles legisladores e servidores da casa que apresentarem sintomas deverão se afastar de suas atividades.

No início da tarde desta segunda-feira (16), o presidente se reúne com o prefeito Márcio Amaral para uma reunião que vai confirmar novas normas no município em razão da pandemia do coronavírus.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução