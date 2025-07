Corpo de Bombeiros de Alegrete realiza simulado de evacuação no Freitas Valle

Share on Email

Na manhã da última quarta-feira (9), na Escola Estadual Freitas Valle, o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul (CBMRS) por meio do 13° Batalhão de Bombeiro Militar/Pel Alegrete, realizou exercício Simulado de Evacuação de Edificação Escolar.

Na atividade foram passadas técnicas e formas adequadas de como agir em situações em que o prédio ou algum local esteja com fogo. “Esta iniciativa tem como objetivo garantir a preservação da vida e do patrimônio, bem como tranquilidade a segurança da comunidade escolar”, diz relatório do Corpo de Bombeiros.

Num primeiro momento, foi explicado por parte dos bombeiros a parte teórica de como proceder nesse tipo de situação. Logo após, uma execução de pronto emprego para repassar as formar corretas para o controle desse tipo de incidente.

Fotos: CBMRS