Corpo de idoso, com sinais de violência, é localizado no interior de Alegrete; polícia apura latrocínio

Almerindo Damasceno Vieira, apresentava afundamento do crânio. A suspeita inicial é de que o crime tenha sido um latrocínio — roubo seguido de morte.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os policiais militares se deslocaram até o endereço após receberem denúncia sobre uma apenada que estaria com a tornozeleira eletrônica rompida. A propriedade onde o corpo foi encontrado fica a cerca de 17 quilômetros da área urbana do município. No imóvel, além do cadáver, os policiais localizaram a tornozeleira rompida da detenta, que não foi encontrada até o momento.

Familiares informaram à polícia a ausência de uma televisão e de uma motosserra na residência da vítima. Em contato com Delegado Vinicius Seolin, ele informou que as providências iniciais já foram tomadas. “Foi acionada a perícia e agora a investigação que vai clarear sobre a autoria”, afirmou. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.